Recco: ogni lunedì al Suffragio messa giubilare per l’Anno Santo

Il Santuario del Suffragio di Recco è stato indicato dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca come chiesa giubilare per l’Anno Santo 2025 e ad essa fanno riferimento i fedeli delle parrocchie comprese tra Quinto e Ruta che qui potranno ricevere l’indulgenza plenaria. Un avvenimento che si ripete ogni 25 anni e quindi particolarmente importante per la Chiesa cattolica.

Una messa viene celebrata abitualmente al santuario dal rettore Giuseppe Guastavino ogni domenica. La messa giubilare invece viene celebrata da domani lunedì 13, ogni lunedì alle ore 9; seguiranno fino alle 11.00 le confessioni.

