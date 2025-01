Rumore di vetri infranti in strada: dipendente di un ristorante sventa furto su un taxi

Genova. Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di avere distrutto il finestrino di un taxi parcheggiato in via Fiasella, con tutta probabilità per cercare di rubare qualcosa di valore.

A segnalare l’accaduto è stato il dipendente di un ristorante della strada che, intorno alle 22.30, ha sentito un rumore di vetri infanti e si è affacciato all’esterno per vedere cosa stesse accadendo. Ha notato quindi un uomo armeggiare intorno alla portiera del taxi e ha lanciato un urlo mettendolo in fuga.

