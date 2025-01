San Paolo, ricoverato nel reparto di Medicina Interna 2 ha toccato con mano la professionalità di tutti: “Persone fantastiche”

Savona. Avevamo parlato sulle pagine del nostro giornale del “progetto Ponte” dei reparti di Medicina Interna 1 e 2 dell’ospedale San Paolo di Savona. Paola Gnerre e Lara Rebella rispettivamente direttore della Medicina Interna 2 dell’ospedale e direttore facente funzioni della Medicina Interna 1 (da quando è andato in pensione il dottor Rodolfo Tassara) dell’ospedale San Paolo di Savona lo avevano definito “un lavoro di squadra: senza la cooperazione dei medici, degli infermieri e degli operatori socio sanitari non avremmo mai potuto ottenere i risultati che stiamo portando a casa“.

Un’attività ambulatoriale nata nel 2011 che mette al centro la presa in carico del paziente cronico. Insomma un progetto che aveva ricevuto complimenti da parte di diversi pazienti già nei giorni in cui ci eravamo recati presso le medicine, per toccare con mano l’operato.

