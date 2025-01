Savona, tra via Martinengo e via Cavour una vera e propria discarica: materassi, mobili e cestelli della lavatrice ostacolano il passaggio

Savona. Una vera e propria discarica quella che si può notare all’incrocio tra via Martinengo e via Cavour. Un materasso, un cestello della lavatrice, mobili insomma un “deposito” alternativo che però invade e ostacola il passaggio pedonale sul marciapiede.

Ciò che però va sottolineato è che in questo tratto ci sono i bidoni per la raccolta differenziata (plastica e carta) ma non sta a significare che può essere utilizzato per buttare via qualunque oggetto. Per i rifiuti ingombranti ci sono le apposite discariche o isole ecologiche, dove poter portare gli oggetti ormai in disuso.

