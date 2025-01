Serie D, Albenga. Brutte figure in campo e sugli spalti: ecco cosa è successo

Albenga. Se la sconfitta di oggi per 6 a 0 contro il Città di Varese non potesse bastare, arriva l’ennesimo problema di una stagione turbolenta, oltre che in campo, anche a livello societario. Che l’aria della prima partita casalinga dell’Albenga fosse fredda, non lo si percepiva solamente dall’attuale condizione meteorologica, e la stessa metafora non si può paragonare nemmeno con i raggi di sole, battenti solamente sullo stadio e non sulla condizione attuale del club.

All’ingresso delle tribune, l’occhio sbatte subito sulla gradinata sud, vuota e priva di ultras. Lo si capisce una volta saliti sulle tribune che i tifosi non hanno disertato, ma bensì sono, come di consueto da qualche mese a questa parte, attenti ad esporre il classico striscione di protesta che recita “Liberate l’US Albenga”, questa volta sulle transenne della tribuna nord dello stadio.

