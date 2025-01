Trasferta a Carrara negata, ad inizio settimana gli spezzini ricorreranno al TAR

Carrara come Genova, con la speranza di un finale diverso. Ad inizio della settimana, un gruppo di tifosi dello Spezia dovrebbe presentare un ricorso al TAR della regione Toscana per contestare la decisione del Prefetto di Massa Carrara, che ha stabilito come i residenti nella provincia della Spezia non potranno assistere alla sfida di domenica tra la Carrarese e lo Spezia, allo stadio ‘Dei Marmi’. Una delibera che ha fatto molto discutere e che sin da subito ha mobilitato il tifo spezzino, pronto a scendere in campo come successo per la trasferta di Marassi contro la Sampdoria di un mese fa.

Una situazione delicata per cui sono attese novità proprio in questa settimana, quando anche lo Spezia potrebbe esporsi mediatamente, attraverso una conferenza in programma nei prossimi giorni.

