Trasferta a Carrara negata, la rabbia dell’Orgoglio Spezzino: “Provvedimento inadeguato, motivazioni risibili”

Sta facendo e continuerà a far discutere il decreto del Prefetto di Massa Carrara che nega la trasferta ai tifosi dello Spezia residenti nella provincia ligure per la partita di domenica 19 gennaio contro la Carrarese, allo stadio ‘Dei Marmi’. Una decisione che ha portato i tifosi a pensare di presentare un nuovo ricorso al TAR, come accaduto precedentemente la partita contro la Sampdoria, e per cui sono attese novità tra la giornata di oggi e quella di domani. In tal senso, anche il gruppo ‘Orgoglio Spezzino’ ha voluto esprimere il proprio sdegno per la decisione presa, attraverso un comunicato.

“L’Orgoglio Spezzino 1988, preso atto del decreto emesso in data odierna (venerdì, ndr) dalla Prefettura di Massa che di fatto vieta la trasferta a Carrara dei tifosi spezzini, ritiene tale provvedimento del tutto inadeguato soprattutto alla luce delle motivazioni addotte, risibili, decontestualizzate e frutto di evidente pregiudizio. Per l’ennesima volta i tifosi, che del calcio rappresentano l’anima più pura e genuina, vengono privati delle loro libertà individuali per contribuire a rendere il nostro sport un prodotto preconfezionato per soddisfare esigenze che sentiamo sempre più lontane da noi. Il calcio è passione, il calcio è appartenenza, il calcio è passione. Riprendiamocelo!”.

