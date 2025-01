Arcola, esordio in consiglio per Essaadi. Sindaca: “No a speculazioni su dimissioni Carpanoni”

Abdelouahe Essaadi da questa sera è ufficialmente consigliere comunale di Arcola. Il consiglio ha infatti unanimemente approvato la surroga del dimissionario Maurizio Carpanoni e l’ingresso del neo consigliere, originario di Marrakech, da una vita ad Arcola, noto anche per il suo ruolo di arbitro di calcio. “Vorrei ringraziare tutti i presenti, tutti quelli che mi hanno conosciuto da quando sono arrivato ad Arcola trentaquattro anni fa, tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di sedere qua”, ha detto ‘Abdu’ – nome con il quale è da molti conosciuto – Essaadi, al quale è giunto il buon lavoro di tutto il consiglio. Prima dell’ingresso del neo consigliere, il presidente Ferdinando Coppola aveva dato lettura della nota con cui Carpanoni rassegna le sue irrevocabili dimissioni, senza scendere nei dettagli delle motivazioni e rivolgendo il suo ringraziamento agli ormai ex colleghi.

In merito alla surroga, il consigliere di opposizione Gino Pavero ha chiesto di “conoscere i motivi sostanziali che hanno portato a fissarla ad oggi, 13 gennaio, e non entro i 10 giorni canonici”, segnalando che le dimissioni di Carpanoni hanno data 31/12. In risposta, la sindaca Monica Paganini ha addotto motivi di natura organizzativa, osservando che le dimissioni sono arrivate nel corso delle festività, con parte del personale, come anche degli amministratori, in ferie, ricordando altresì che quello dei dieci giorni è un termine non perentorio, ma ordinatorio: “Questi termini sono di fatto indicati per sollecitare l’amministrazione a non perdere di vista la necessità di provvedere in tempi ragionevoli all’adempimento”, ha rilevato la prima cittadina.

Di natura invece politica il punto toccato un attimo dopo da Paolo Magliani, capogruppo del gruppo 14 luglio. “Carpanoni, a cui va il mio saluto, si è dimesso un po’ all’improvviso, vorrei capire dalla capogruppo Pd se avevate sentore potesse accadere o se anche per voi è stato un fulmine a ciel sereno, e se, come ho ipotizzato, ci siano eventuali problemi all’interno, più che della maggioranza, del Partito democratico”, ha detto l’esponente di Rifondazione comunista. “La consigliera Bianchini è anche la mia capogruppo, anche se io non sono iscritto al Pd. E’ la capogruppo non del Pd, ma di Uniti per Arcola”, ha subito puntualizzato rivolto a Magliani il vice sindaco Gianluca Tinfena di Italia Viva. Quindi parola alla menzionata Carmela Bianchini, la quale, premesso che avrebbe fatto la medesima precisazione di Tinfena e ringraziato Carpanoni, ha affermato che la scelta delle dimissioni di quest’ultimo “non è stata a ciel sereno, ne abbiamo parlato tante volte, lui poi quando lo riterrà opportuno darà le sue motivazioni. Ma sapevo che avrebbe rinunciato, per motivi molto importanti, che non c’entrano niente né con il Pd né con il consiglio comunale”. In merito anche le parole della sindaca Paganini: “Le dimissioni, lo sottolineo in modo molto chiaro, non sono legate a nessuna delle ipotesi immaginate e dipendono solo da questioni personali. Vi chiedo per cortesia di non fare speculazioni su questa scelta, che è assolutamente personale e va rispettate e che non ha nulla a che vedere con il lavoro che stavamo facendo a livello istituzionale”, ha detto la sindaca. “Fino all’ultimo ho lavorato con il consigliere Carpanoni sulle cooperative di comunità – ha inoltre dichiarato la prima cittadina -, mi ha dato un ottimo supporto e non ha escluso di continuare ad essere a disposizione in questo percorso molto importante”.

L’articolo Arcola, esordio in consiglio per Essaadi. Sindaca: “No a speculazioni su dimissioni Carpanoni” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com