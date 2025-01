Tragedia questa sera poco dopo le 21.00 in un’abitazione di Chiavari. Un uomo di 57 anni è deceduto improvvisamente. Sono intervenuti i militi della Croce Verde e il medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso per un arresto cardio circolatorio. Sul posto è stata chiamata anche la polizia di Stato.

» leggi tutto su www.levantenews.it