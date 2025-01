Comunali, il monito dei civici al Pd con la benedizione di Doria: “Per vincere ci devono ascoltare”

Genova. “Qui ci sono tante energie che devono essere coagulate in qualche modo. È una disponibilità che va colta e valorizzata e questa è la condizione essenziale per vincere“. La benedizione finale arriva dall’ex sindaco Marco Doria, autore della postfazione al libro Tocca a noi! oggetto di una sorta di conferenza stampa nel tardo pomeriggio in un dehors ai giardini Luzzati. Un pamphlet, ancora non dato alle stampe, che raccoglie in tutto 13 contributi dell’area civica di sinistra, coincidente in buona parte con chi nelle scorse settimane aveva invocato le primarie contro l’imposizione di un candidato sindaco targato Pd.

“Questo libro parte dal presupposto che, quando una città in declino riesce a intraprendere un cammino di recupero, succede sempre con una classe dirigente abbastanza giovane, che si è cimentata nell’elaborazione di un pensiero prima di andare al governo – spiega l’economista Andrea Acquarone, regista dell’operazione -. È un simbolo e un’immagine, primo elemento di un discorso che necessariamente deve essere più ampio, punto di partenza di un discorso solo positivo, che speriamo possa essere accolto”.

