Giro d’Italia 2025, la crono Lucca-Pisa e la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti le tappe più a tiro

Niente Liguria per il Giro d’Italia 2025, presentato ufficialmente stasera all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. La 108ma edizione della corsa, che inizierà con tre tappe in Albania, si terrà dal 9 maggio al 1° giugno. Frazioni a noi più vicine, la cronometro Lucca-Pisa (20 maggio) e la Viareggio-Castelnovo ne’ monti (21 maggio). Uno stop quindi dopo il coivolgimento del territorio ligure nelle edizioni 2022, 2023 e 2024. Nessun pedalata ligure anche per il Giro d’italia femminile, anch’esso presentato oggi all’Auditorium Parco della Musica, in partenza da Bergamo il 6 luglio. Qua sotto, dai canali social del Giro d’Italia, le mappe delle due competizioni:

