Il mondo del turismo spezzino incontra il neo assessore regionale Lombardi: tra nuovi progetti e Bit ormai imminente, annunciata la seconda edizione di Bitesp

Sviluppo e promozione del turismo sono stati gli argomenti al centro della prima visita spezzina dell’assessore regionale Luca Lombardi. Tra i progetti in campo e l’ascolto delle necessità espresse da sindaci, associazioni di categoria e operatori, il neo titolare della delega al Turismo ligure ha definito “proficua” la giornata, iniziata con la visita al sindaco del Comune capoluogo Pierluigi Peracchini, che poi, per impegni istituzionali, non avrebbe potuto essere presente all’appuntamento pomeridiano che si è svolto nella sala del consiglio provinciale. La prima di una lunga serie, come ha dichiarato Lombardi prima di salutare gli amministratori e gli esponenti del mondo economico giunti in gran numero in Provincia.

“Ci è stato presentato, tra gli altri, il progetto Limes, che mira a promuovere siti archeologici, castelli e fortificazioni storiche, rafforzando l’attrattività turistica di un’area vasta che comprende ben 66 comuni. Si tratta di un’iniziativa tra le più complete e avanzate, e va in linea con l’intento regionale di trovare particolarità storiche, architettoniche e culturali che rendono unico il nostro territorio e che non lo rendono copiabile da altri. Inoltre questo progetto è un esempio di come ci possa essere interscambio tra la costa e la collina, nella provincia spezzina ma anche nel resto della Liguria, portando così il turista a conoscere più aspetti del territorio in cui si trova”.

Nel dibattito non sono mancati i riferimenti al problema dell’aumento incontrollato delle strutture extralberghiere nella provincia spezzina, fenomeno che, come altrove, ha reso sempre più difficile trovare un appartamento in affitto a lungo termine. “Appena insediati – ha risposto Lombardi – abbiamo dato attuazione al Codice identificativo nazionale per limitare lo spazio di manovra a chi non era in regola. Nello Spezzino ci sono pochi alberghi e l’extra alberghiero, con b&b, affittacamere e appartamenti a uso turistico, rappresenta ben il 60 per cento del totale. Sono numeri importanti, ma l’importante è che ci sia una competizione giocata con regole precise”.

