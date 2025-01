Loano, studenti e docenti del Falcone riprogettano gli spazi esterni per una scuola più sicura e aperta a nuovi modelli didattici e cultura

Loano. Nella prossima estate verranno realizzati importanti lavori nel cortile dell’istituto Falcone di Loano. Per garantire una maggior sicurezza nell’area esterna, attualmente adibita a parcheggio per il personale e gli studenti, si procederà infatti alla completa riasfaltatura delle aree, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Con l’occasione gli spazi esterni saranno riprogettati in modo da poter ricavare un ambiente per realizzare attività didattiche all’aperto. Questo spazio polifunzionale, che verrà ottenuto grazie ad un’estensione del piano terra del porticato vicino al bar, consentirà anche l’organizzazione di eventi culturali all’aperto come presentazione di libri, convegni, conferenze, interventi di esperti e mostre.

» leggi tutto su www.ivg.it