Lupi e fauna selvatica, Lav: “Basta con le favole, allevatori ora mettano sicurezza i loro animali”

Genova. La Regione Liguria ha deciso di finanziare un progetto “Impegni specifici di convivenza con i grandi carnivori” per sostenere l’attività zootecnica nelle aree montane e rurali stanziando più di 1 milione e 800 mila euro nel prossimo quinquennio per la prevenzione di predazioni occasionali degli animali allevati per reddito. Ci auguriamo che questi finanziamenti vengano spesi in recinzioni e sistemi di sorveglianza che permetteranno una serena convivenza con la fauna selvatica

Questo il commento della Lav alla notizia del nuovo finanziamento in sostegno del comparto agricolo che da tempo lamento la difficile convivenza con la fauna selvatica. Cinghiali, da sempre, e lupi in particolre. “Il mondo venatorio da sempre considera il lupo un competitore nella caccia ai selvatici non rispettando l’etologia del lupo che caccia solo per sopravvivere e non valutando l’aspetto positivo dello stesso per l’ambiente e la biodiversità – si legge nella nota stampa – I lupi condividono da sempre gli ambienti antropizzati,senza aver mai creato alcun pericolo per le persone- dichiara Daniela Filippi Responsabile LAV- Si aggirano occasionalmente nei pressi di zone urbanizzate ma la loro innata diffidenza nei confronti dell’essere umano ha sempre evitato incidenti”.

