Museo Raccolte Frugone, Uil: “Esternalizzazione dei servizi è scelta di smantellamento della gestione pubblica”

Genova. “È inammissibile che una decisione di tale rilevanza venga comunicata in modo unilaterale e intempestivo, senza il necessario coinvolgimento delle parti sociali e in aperta contraddizione con quanto dichiarato nell’incontro con la Direzione Cultura di soli 40 giorni fa, durante il quale era stato garantito che non erano previste ulteriori esternalizzazioni, se non quelle già in essere”.

Questo il commento di Uil Fpl alla notizia dell’affidamento dei servizi al pubblico del Museo Raccolte Frugone ad un privato, sulla carta in maniera temporanea. “Questo cambio di rotta non solo mina la fiducia tra le parti, ma solleva fondati dubbi sulla coerenza strategica e organizzativa delle scelte adottate. L’argomentazione che attribuisce questa scelta alle assenze del personale è del tutto infondata e rappresenta un tentativo maldestro di giustificare criticità che, al contrario, sono il risultato di politiche assunzionali inadeguate, di una programmazione insufficiente e di scelte gestionali carenti. Risulta evidente che la responsabilità di questa situazione debba essere ricondotta ad una cattiva gestione strutturale e organizzativa”

