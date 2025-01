Nova Connect, il terzo incontro riguarderà l’importanza del team per la strada verso il successo

Genova. Mercoledì 15 gennaio dalle 18:00 alle 20:30 in Aula Magna di Balbi 5 – palazzo sede dell’Università di Genova – si terrà l’incontro L’Equipaggio per Navigare verso il Successo, che fa parte del progetto Nova Connect. L’obiettivo sarà quello di posizionare Genova tra gli ecosistemi emergenti dell’innovazione in Europa supportando stratup, piccole e PMI innovative, grandi imprese e talenti locali.

Il tema sarà il team come volano di innovazione e sviluppo di un progetto imprenditoriale. Si parlerà, quindi, dell’importanza del team per il successo di un progetto imprenditoriale e innovativo.

