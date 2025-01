Savona. “I tecnici mi hanno confermato che la passaggiata a raso in via Nizza è stata costruita come previsto dal progetto“. Così replica l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi alle perplessità del titolare dei Bagni Umberto, Alberto Delucis.

In alcuni punti è sollevata rispetto alla spiaggia di soli 20-30 centimetri, in altri (dove saranno presenti le ringhiere) fino a un metro: “In nessun punto – rassicura Parodi – non sarà sepolta dalla sabbia“.

