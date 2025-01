Porto, rilasciata concessione temporanea a Spinelli: sul terminal “prevalenza traffici non containerizzati”

Genova. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale, nella riunione di questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, ha deliberato all’unanimità “il rilascio di una nuovo concessione provvisoria fino al 30 giugno 2025, a favore della Spinelli S.r.l per le aree demaniali del Genoa Port Terminal“.

La decisione arriva dopo che, lo scorso ottobre, il Consiglio di Stato aveva annullato la concessione che consentiva all’imprenditore di utilizzare la banchina multipurpose anche per il traffico contenitori. Ed è per questo che la nuova concessione di soli sei mesi avrebbe un specifico vincolo sull’uso delle aree, che sarebbero da destinare “in prevalenza ad attività di traffici non containerizzati”.

