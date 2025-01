Sarzana, donna denuncia violenza sessuale: indaga la Polizia

Una donna di mezza età ha denunciato alle forze dell’ordine una violenza sessuale della quale sarebbe stata vittima in pieno giorno nel parcheggio dell’area commerciale “Gerardo” nei pressi del quartiere Crociata a Sarzana. Il Commissariato della Polizia di Stato sta lavorando sull’episodio mantenendo la massima riservatezza: stando a quanto appreso la donna avrebbe indicato in un cittadino straniero l’autore dell’aggressione. La denuncia è stata sporta ieri e si è attivato il percorso sanitario protetto per le vittime di violenza. Gli accertamenti sull’intera vicenda sono ancora in corso.

