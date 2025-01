“Una lacrima sul Griso”, venerdì al Sundance lo spettacolo di Mecconi e Cremolini dedicato a Patroni

Venerdì 17 gennaio alle ore 18 andrà in scena al Sundance di Via Sapri il recital musicale “Una lacrima sul Griso – Ricordando Gino Patroni”, di Beppe Mecconi e Matteo Cremolini. Ingredienti le musiche originali di Cremolini e i testi dell’indimenticabile giornalista e umorista spezzino (Montemarcello 1920 – La Spezia 1992) scelti e recitati da Mecconi. Lo spettacolo è formato da due parti collegate tra loro; la prima presenta due racconti riguardanti il tempo di guerra; la seconda è a sua volta scissa in due sezioni: una più scanzonata racconta la personale ed eccezionale interpretazione patroniana de I promessi sposi, la seconda, tratta dai ricordi di Filippo Paganini (amico e collega di Patroni, attualmente presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria), più malinconica, narra della vita di Patroni, del suo amore per La Spezia, della sua scomparsa.

