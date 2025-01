Università: “L’equipaggio per navigare verso il successo”

Da Comunicazione Fondazione Compagnia di San Paolo

“L’equipaggio per navigare verso il successo”. Il tema sarà il Team come volano di innovazione e sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Parleremo quindi dell’importanza – e delle difficoltà – di costruire il team giusto per il successo di un progetto imprenditoriale e innovativo. Trovare i giusti co-founder(s), definire ruoli e competenze e creare una cultura aziendale solida sono passaggi chiave per affrontare con credibilità mercato e investitori.

» leggi tutto su www.levantenews.it