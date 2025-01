Varazze, il Comune proroga la gestione della spiaggia libera Ponente Teiro all’attuale gestore

Varazze. Il Comune di Varazze ha deciso di prorogare la gestione della spiaggia libera Ponente Teiro all’attuale gestore, ovvero la ditta Beachcletta sas, in virtù della clausola contrattuale prevista nel precedente accordo. La proroga, che ne estende la gestione fino al 31 dicembre 2025, conferma “la fiducia nei confronti del gestore attuale e dei servizi offerti alla collettività”.

“L’amministrazione comunale di Varazze – attraverso le parole del vicesindaco ed assessore al demanio Filippo Piacentini – esprime piena soddisfazione per la gestione della spiaggia negli ultimi anni che ha dimostrato l’efficacia e la correttezza della scelta compiuta. La decisione infatti di affidarne la gestione tramite una gara economicamente più vantaggiosa ha avuto come obiettivo principale non solo il ritorno economico per l’Ente, ma soprattutto la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti. La spiaggia è diventata un punto di riferimento per le famiglie, non solo durante la stagione estiva, ma anche nei mesi invernali, grazie all’offerta di attività sportive e di somministrazione”.

