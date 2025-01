Vendita Moody, Mascia chiede proroga per chiudere la trattativa: “Obiettivo salvare i posti di lavoro”

Genova. Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro convocato dall’assessore al Lavoro Mario Mascia per arrivare a una sintesi sulla questione del Moody, alla quale è legato il futuro di 26 lavoratori. Erano presenti alla riunione le parti sindacali, l’imprenditore interessato a rilevare il ramo d’azienda e le rappresentanze della società attualmente in locazione.

“Domani l’imprenditore effettuerà un sopralluogo per un inventario delle attrezzature del locale e per verificare il prezzo di vendita delle stesse – ha spiegato l’assessore Mario Mascia – Per quanto riguarda i lavoratori, ho chiesto un’ulteriore proroga di 15 giorni alla società Romeo e Giulietta che attualmente detiene il contratto di locazione: domani avrò la loro risposta, che confido sia positiva”.

