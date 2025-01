Calcio/ Genoa, Sucu incontra Bucci: sul tavolo futuro club e stadio

Il nuovo presidente del Genoa ha incontrato Marco Bucci in Regione: una chiaccherata di circa 45 minuti sul tema dello stadio e futuro del club. Insieme a loro erano peesenti l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella e il Chief Strategy Officer della società, Alessandro Galleni.

Al centro della riunione oltre al futuro del Club, il progetto dello stadio e l’importanza del Genoa come brand per la Liguria.

Intanto sui canali social del club ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il Genoa ha bisogno di stabilità per avere non soltanto un presente ma anche un futuro e porterò il club dove merita”

