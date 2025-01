Il secondo innesto della Sampdoria è in attacco: secondo Gianluca Di Marzio si tratta di Niang che Accardi ha avuto ad Empoli l’anno dell’ultima salvezza. Il calciatore ha vissuto l’ultima esperienza in Marocco segnando soltanto 2 gol in 8 partite.

L’arrivo a Genova è previsto per la giornata di mercoledì in cui si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto di sei mesi che scatterà in obbligo in caso la Sampdoria andasse in A.

