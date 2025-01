Calcio, Serie D. Il Comune prende posizione sull’Albenga e sul Riva: senza piano sicurezza niente deroghe, ipotesi porche chiuse”

Albenga. Come riportato nei giorni scorsi, oltre alle brutte figure in campo della giovane Albenga di Massa e Gaido, è soprattutto il lato societario a preoccupare i tifosi ingauni ancora una volta. Il clima surreale di domenica scorsa ne è l’ennesima prova. Gradinata Sud chiusa e tifosi tutti schierati nella gradinata opposta dello stadio, a partita in corso si scopre che questa decisione è arrivata direttamente dal comune.

Al Riva presenti solamente in 243 tifosi ad assistere al match contro il Città di Varese ma, secondo le regole, sarebbero dovuto essere massimo 99. In breve, la società bianconera firmata Candela-Bisazza non si è mai presentata al Comune e non ha mai presentato il documento richiesto dal Sindaco sul piano sicurezza, oltre a disertare diversi incontri. Con questo scenario, Tomatis ha dovuto prendere una decisione ferrea, niente più deroghe senza documento della società sulla sicurezza.

» leggi tutto su www.ivg.it