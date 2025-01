Chiavari: campagna e petizione a favore delle donne afgane

Licia Veronesi per Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Cisda Chiavari

Il Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane), con la rete di associazioni con la quale collabora in Italia e in Europa, ha lanciato la campagna “Stop fondamentalismi Stop apartheid di genere” che vuole spingere il nostro Governo – in quanto membro delle Nazioni Unite e di Istituzioni Internazionali – a prendere posizione contro il governo di fatto dei Talebani e a sostenere la proposta di codificazione del reato di Gender Apartheid nei Trattati Internazionali.

La prima azione della Campagna è consistita nel lancio di una petizione in occasione della giornata mondiale per i diritti umani: potete firmarla direttamente sul sito Cisda, sia individualmente che come Associazione, aiutandoci a sostenerla e a diffonderla.

