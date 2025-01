Chiavari partecipa alla Bit, fiera turistica che si svolge a Milano dal 9 all’11 febbraio

Il Comune di Chiavari parteciperà alla Bit di Milano, un’importante fiera europea del turismo che si svolge da domenica 9 a martedì 11 febbraio. “La città dei Portici promuoverà probabilmente il suo mare, il suo porto, le caratteristiche del suo centro storico. Per parteciparvi, il Comune si impegna a versare la somma di 488 euro Iva inclusa quale quota di

adesione al “Club All Season 2025” per l’annualità 2025, in favore dell’Agenzia

regionale per la promozione turistica “In Liguria”, inoltre la somma di 1.708 euro relativa alla quota di partecipazione alla Bit in favore dell’Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”. A tale cifra si dovranno aggiungere le spese di allestimento e trasferta. Ma il turismo passa attraverso queste fiere e vale certamente la pena parteciparvi.

