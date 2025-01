I doni dell’associazione Tandem per i reparti di oncologia, psichiatria e chirurgia vascolare del Sant’Andrea

Nella mattinata dell’Epifania, i volontari dell’associazione Tandem, insieme agli assessori Giulio Guerri e Daniela Carli, hanno portato i doni della Befana ai pazienti ricoverati presso i reparti di Pediatria, Oncologia, Psichiatria e Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Sant’Andrea. Nel corso della visita, che ha visto l’assessore Carli vestire i panni della Befana, i volontari e i due membri dell’amministrazione si sono intrattenuti con i degenti, i familiari e il personale dei reparti, portando fra le corsie un momento di allegria e spensieratezza e ringraziando medici, infermieri ed oss per il loro prezioso lavoro. Questa iniziativa è una delle numerose promosse dall’associazione Tandem in ambito socio-sanitario e che hanno visto nel corso del 2024 molto altro eventi come: Campus estivo – Halloween – Befana solidale – Laboratori vari, oltre agli eventi organizzati con la partecipazione del comune (Un giorno insieme – Carnevale spezzino – Una castagna per la vita – Eventi Natalizi) e quelli organizzati da altre associazioni territoriali e collaborazioni con esercizi privati di cui Birrificio del golfo e i Miticoltori spezzini (La fontana gioca – Fantasy e tante altre). Lo scopo di associazione Tandem è quello di raccogliere fondi principalmente per il reparto oncologico dell’ospedale Sant’Andrea ed il CSM dell’ASL 5 spezzino di via Sarzana

