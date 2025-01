Genova. Incidente mortale in via Paleocapa, nel quartiere genovese di Oregina. Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto tra lo scooter che stava guidando e un’automobile.

È successo poco dopo le 20.00 all’altezza del civico 36. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi.

