Lettera di ringraziamento a medici e infermieri del San Paolo: “Si tende a scappare per cercare migliori cure, ma le abbiamo in casa”

Quando a tuo figlio di 19 anni viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin ti cade il mondo addosso, il cuore va in frantumi e non sai come e se puoi e potrai, affrontare la situazione.

Ti senti come una barca in un bosco. Allora pensi di portarlo ovunque pur di aver le migliori cure: Genova? Milano? Torino? Poi ti fermi ed inizi a ragionare e grazie alle tue amicizie e conoscenze nel settore, intraprendi un percorso con medici che ti consigliano, professionisti che loro reputano preparati.

Iniziamo allora ad affidarci ed a fidarci.

Nella nostra avventura abbiamo la fortuna di essere indirizzati al Dott. Andrea Muzza, da un’amica che lo conosce direttamente. Prima visita, naturalmente “a pagamento” perché da buoni genitori non possiamo aspettare i tempi dell’ASL. Lui, capendo subito il quadro, ci organizza tempestivamente la biopsia presso l’ospedale di Savona e da quel momento, entriamo nel percorso della sanità pubblica. Nell’arco di pochi giorni si procede con l’esame istologico e ci viene data la diagnosi.

