Mercato di piazza Statuto, tra sequestri e burocrazia il cantiere ha due anni di ritardo

Genova. Era fissata a fine 2022, secondo il piano di cantiere, la fine dei lavori all’ex mercato comunale di piazza Statuto, nel centro storico di Genova. A oggi l’intervento, del valore di un milione di euro da parte dei privati che hanno acquisito per 30 anni il diritto di superficie dal Comune, è fermo al palo.

Ha chiesto conto del cronoprogramma, oggi in consiglio comunale, la consigliera rossoverde Francesca Ghio: “Avete annunciato in pompa magna questo progetto nel 2021, ed era un bel progetto, ma oltre tre anni dopo il cantiere è un esempio di degrado, abbandonato, in stallo, e pericoloso, visto che è molto facile entrare al suo interno, ci sono riuscita io stessa”, ha attaccato l’esponente della minoranza.

