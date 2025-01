Meteo, il vento pulisce il cielo di Genova: giornata soleggiata ma con temperature ancora in calo

Genova. Il continuo afflusso di aria fredda dall’Est Europa garantisce un momentaneo ritorno a valori termici consoni per il periodo sul comparto del Mediterraneo Centro-Orientale. Valori pressori in aumento oltralpe favoriranno un rinforzo delle correnti dai quadranti settentrionali con cieli pressoché sereni sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa e sui crinali, specialmente nelle prime ore della mattinata.

