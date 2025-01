Piazza del mercato, l’associazione degli ambulanti fa visita a sindaco e assessore: “Incontro proficuo”

Ama – Associazione mercato ambulanti ha incontrato in Comune il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore al Commercio Alberto Giarelli, nominato all’inizio dello scorso mese di novembre.

“Come associazione operiamo nell’interesse di tutti i colleghi della piazza, coinvolgendo sempre più persone, infatti uno dei nostri compiti è segnalare eventuali problemi, ed insieme all’amministrazione comunale provare a trovare le migliori soluzioni. E’ stato un incontro molto cordiale e produttivo – riferiscono i dirigenti dell’associazione Monica Briglia e Bryan Herdocia – e con molta probabilità il primo di una lunga serie, infatti il sindaco ci ha dato la massima disponibilità. Abbiamo chiesto la collaborazione dell’assessore Giarelli per creare un tavolo con le associazioni di categoria per studiare un nuovo regolamento del mercato e piano del commercio su aree pubbliche. Questi sono alcuni dei punti fondamentali per presentare entro giugno tutti i progetti per il rilancio della piazza del mercato con nuove gallerie commerciali e la creazione di un punto di aggregazione con area relax per famiglie spezzine e turisti mettendo a disposizione anche uno spazio con giochi per bambini”.

Di seguito l’elenco delle richieste presentate da Ama a maggio 2024 e aggiornate a gennaio 2025: parcheggi a rotazione in Corso Cavour; bus elettrico in Corso Cavour con collegamento parcheggi di interscambio; nessun divieto di accesso nell’area del mercato per le auto Euro 4; parcheggi per gli ambulanti e negozianti della piazza in Viale Fieschi; rateizzazione del suolo pubblico con più soluzioni solo per chi ha sempre pagato; tavolini nei pressi di chi fa cucinato e somministrazione; orari sino mezzanotte per chi fa somministrazione e cucinato; orario non più provvisorio ma definitivo per chi effettua i pomeriggi; indicazioni per la piazza da molo crociere e stazione; riportare sulle cartine turistiche piazza del mercato; creazione di un logo ufficiale della piazza del mercato; creazione del percorso gastronomico di qualità; punto di aggregazione con area relax per famiglie spezzine e turisti con a disposizione anche uno spazio con giochi per bambini; progetto per nuove gallerie commerciali; chiusure mobili laterali; nuovo regolamento del mercato; nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche; gemellaggio con i mercati italiani ed internazionali; promozione di piazza del mercato nelle fiere del turismo; manutenzione e pulizia semestrale della struttura, vetrate e vele comprese.

