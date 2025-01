“L’assessore regionale alla Sanità ci dica come intende evitare che i cittadini paghino per un disservizio causato dalla miopia di chi amministra la sanità nella nostra regione: il decreto ministeriale 272 del 26 novembre 2024, entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, ha stabilito in 6 mesi, con decorrenza dalla data di prescrizione, la validità delle ricette. Ora, un cittadino impossibilitato a prenotare per cause che non dipendono dalla sua volontà – come le scandalose agende chiuse, ad esempio – con conseguente scadenza della prescrizione per decorrenza della validità, dovrà rifare tutto l’iter da capo, tornando dal medico curante o dallo specialista”. Lo afferma in una nota Stefano Giordano, capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, commentando la nota dell’Asl 5 in merito alla validità delle prescrizioni per esami e prestazioni sanitarie. “Regione Liguria avrebbe potuto e dovuto allargare la finestra temporale per evitare che si verificasse l’ennesima beffa ai cittadini, vittime delle scellerate politiche sanitarie regionali”, conclude il capogruppo pentastellato.

L’articolo Ricette, Giordano: “Regione avrebbe dovuto allargare finestra temporale per evitare ennesima beffa a cittadini” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com