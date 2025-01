Sarzana Protagonista: “Ex Tribunale senza riscaldamenti, è una vergogna”. Comune ha affidato lavori per il nuovo impianto

“In questi giorni ha destato preoccupazione in città la decisione dell’INPS di interrompere i servizi svolti a Sarzana nei locali dell’ex Tribunale, di proprietà del Comune. Ad oggi non se ne conoscono ufficialmente le motivazioni e la Sindaca, al di là dei suoi abituali proclami e dichiarazioni di intenti, non ha chiarito la posizione: si vocifera di un contenzioso aperto e che non sarebbe una decisione del tutto inaspettata, ma non risulta che siano giunte conferme”. Lo scrivono in una nota i consiglieri di Sarzana Protagonista Tiberi, Ambrogetti e Tonelli, che aggiungono: “La motivazione è facilmente intuibile: basta recarsi nei locali dell’ex Tribunale, non soltanto al piano terra, per rendersi conto che l’intero immobile è privo di impianto di riscaldamento funzionante. Oltre agli uffici dell’INPS l’immobile ospita, tra gli altri, i servizi sociali, la tanto sbandierata aula studio e la stanza dove si svolgono gli incontri protetti dei minori affidati al Comune. La situazione è vergognosa e, seppure più volte segnalata dalle assistenti sociali che sono costrette a svolgere al freddo le loro mansioni, non ha ad oggi trovato una soluzione. E’ ipotizzabile a questo punto che l’INPS abbia deciso di chiudere gli uffici perché privi di impianto di riscaldamento. Ma ancor più grave è che l’intero immobile sia privo dell’impianto funzionante: come è possibile pensare che il progetto del Comune in collaborazione con la cooperativa Lindbergh per l’aiuto nei compiti per bambini e ragazzi funzioni? Come è possibile pensare di lasciare al freddo bambini, ragazzi, educatori, adulti durante gli incontri protetti? E come è possibile che la sindaca non pensi ai propri dipendenti che sono costretti a scaldarsi con stufette elettriche?

È una vergogna che, se mai ancora ce ne fosse bisogno – concludono annunciando l’intenzione di presentare un’interpellanza – testimonia la scarsa attenzione da sempre rivolta dalla Sindaca ai servizi sociali e, soprattutto, all’utenza degli stessi”.

Il problema è noto all’Amministrazione che un mese fa ha affidato la “fornitura e posa di impianto di condizionamento aria presso l’immobile” per una cifra di circa 12 mila euro, constatando come “l’impianto di riscaldamento esistente non è più funzionante a causa di un grave guasto alla conduttura di fornitura del gas metano; che per il ripristino di tale conduttura sarebbe necessario procedere con un esteso scavo che interesserebbe anche altri immobili con costi e tempi di esecuzione elevati; che considerata l’urgenza di riscaldare tali locali, risulta pertanto preferibile procedere con l’installazione di un nuovo impianto di condizionamento con pompa di calore che presenta inoltre il vantaggio di raffrescare i locali nel periodo estivo”. I lavori sarebbero già partiti per riscaldare l’aula studio.

