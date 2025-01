Skymetro, i tempi slittano ancora. De Fornari: “Non è prevista la demolizione dell’istituto Firpo”

Genova. Arriverà “nelle prossime settimane” il progetto definitivo dello Skymetro in Valbisagno, progetto che accumula ulteriori ritardi e che nella sua versione finale non dovrà prevedere la demolizione dell’istituto Firpo-Buonarroti di Marassi, una delle principali interferenze sul tracciato della metropolitana sopraelevata. Sono gli ultimi aggiornamenti arrivati oggi dall’assessore Ferdinando De Fornari, che prima ha risposto a un’interrogazione in sala rossa a Tursi e poi ha presenziato, insieme al project manager Emanuele Scarlatti, all’ennesima commissione consiliare sul tema in Municipio Bassa Valbisagno.

“Sto valutando, sto approfondendo – ha ribadito l’assessore nella sala consiliare di piazza Manzoni -. Mi sono reso conto che, contrariamente a quanto letto sui giornali, lo Skymetro non ha mai ricevuto una bocciatura dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quanto piuttosto il frutto di un confronto intenso che ci sta portando a trovare la soluzione più idonea, più compatibile, rispettosa di tutto il contesto normativo di riferimento. Siamo in una fase prossima alla conclusione. Chiarisco che il mio obiettivo è portare ad approvazione ed esecuzione il progetto, il mio scopo è quello di andare assolutamente avanti nel procedimento”.

