Tra Mozart e il tributo a Ezio Bosso, Concerti a Teatro riporta “a casa” il violinista spezzino Alayza

Ruota attorno Mozart il programma 2025 dei Concerti a Teatro, rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia e diretta da Miren Etxaniz, che raggiunge la dodicesima attenzione. Tre appuntamenti con il genio di Salisburgo tra gennaio e febbraio fanno da contrappunto agli otto concerti che si terranno tra Teatro Civico della Spezia e Impavidi di Sarzana tra il 21 gennaio e il 7 aprile.

“Un progetto nato tanti anni fa per avvicinare i giovani alla grande musica classica, una delle declinazioni della cultura di cui la Fondazione vuole agevolare la fruizione – spiega il presidente Andrea Corradino -. Come sempre abbiamo pensato di portare a teatro innanzitutto le scuole, che potranno venire gratuitamente, per conoscere un cartellone che si snoda nella contaminazione tra la rappresentazione teatrale e quella concertistica. Da parte nostra abbiamo rinforzato le competenze interne con il consigliere Jacopo Tartarini, che ha dato uno dei contributi più importanti all’interno di un organo collegiale quale è la Fondazione”.

