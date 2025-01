Treni, Ghio e Pandolfo (PD): “La Liguria sempre più isolata nell’inerzia della giunta e del Ministero dei trasporti”

Liguria. “Un’altra giornata di passione per chi si sposta con i treni in tutto il Paese e da e per la Liguria. Anche oggi si sono moltiplicati i ritardi e i disagi che si aggiungono in Liguria al taglio di Intercity e all’aumento dei tempi di percorrenza delle frecce verso Roma. Siamo di fronte a un ulteriore isolamento in una regione che finora ha avuto solo grandi promesse sul potenziamento dei collegamenti, ma che nei fatti è sempre più isolata. Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere quali azioni il governo intende mettere in atto per arginare l’isolamento a cui la Liguria andrà sempre più incontro dopo le ultime decisioni di Trenitalia sui tempi di percorrenza dei convogli Genova-Roma”, dichiarano i deputati del PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo che hanno presentato un’interrogazione alla Camera.

“Ci chiediamo quale sia il ruolo del Presidente della Liguria in tutto questo, visto che rimane un osservatore inerte davanti al disagio che sta travolgendo la regione e che sta colpendo i cittadini e i pendolari che si devono spostare in ambito regjonale e verso la capitale. Forse Bucci vuol far precipitare tutto per favorire il passaggio di Salvini al Ministero dell’Interno?”, commentano ironici i deputati PD. “Ma questo non può accadere sulla pelle dei cittadini”

