I vigili del fuoco di Chiavari, la notte scorsa, si sono recati a Tribogna, in Fontanabuona, a causa di un albero caduto sulla carreggiata. E’ chiaro che non esiste un bilancio degli alberi crollati in proprietà private sia giardini sia boschi o comunque aree non interessate a traffico e linee elettriche aeree. La scorsa notte tuttavia il vento ha colpito in modo particolare il capoluogo e il Ponente dove ha superato i 100 chilometri all’ora.

