Valeria Valerio e frate Boccia non circuirono l’anziana che assistevano: archiviata l’inchiesta

Genova. Valeria Valerio e il frate Achille Boccia non hanno circuito l’anziana che lei assisteva come avvocata e lui come padre spirituale. Lo sancisce l’archiviazione decisa dalla giudice Paola Faggioni dopo la richiesta, presentata a febbraio 2024 dalla pm Eugenia Menichetti.

Era stata la stessa Procura a chiedere che l’indagine venisse chiusa nei confronti della moglie del consigliere regionale Ferruccio Sansa e del frate missionario, indagati dopo l’esposto presentato dall’amministratrice di sostegno dell’anziana che li accusava di fatto di aver isolato l’anziana dal resto del mondo spingendola a stipulare numerose polizze e lasciti a favore del religioso che dopo la morte dell’ultranovantenne ha girato parte del denaro, 110 mila euro, sul conto della stessa Valerio.

