A Cairo consueto incontro tra la sezione Avis e gli studenti dell’Istituto Patetta

Cairo Montenotte. L’Avis di Cairo incontra gli studenti dell’istituto superiore “Federico Patetta”. “Siamo stati felici di confrontarci con gli alunni delle classi quarte e quinte AFM, SIA, CAT e Servizi Commerciali nel plesso di Via XXV Aprile. Un’occasione ormai consueta in cui l’Istituto ci permette di incontrare i giovani che saranno il futuro del nostro territorio per promuovere la cultura del dono. Quest’anno non mancano le novità: la presenza del presidente di AVIS Cengio, Gianfranco Bosetti, rimarca la fratellanza e la continuità tra le sedi anche su un territorio peculiare come la Valbormida”.

“Ancora più eccezionale è stato il supporto di due figure fondamentali nella gestione organizzativa di tutta la filiera del sangue: il direttore del Centro Trasfusionale Ospedaliero, dott. Massimiliano Bruno Franco, e la dottoressa Sarah Pozzi – proseguono gli avisini – Il loro prezioso contributo è stato di grande impatto sui ragazzi. Grazie al loro peculiare punto di vista è stato possibile avere un’idea di come il sistema funziona “dall’interno”, avvicinando i ragazzi all’importanza del dono del sangue e del midollo osseo, due sostanze fondamentali per la sopravvivenza di tante persone, compresi i bambini; alcune testimonianze sono state strazianti quanto illuminanti su come donare sia un gesto necessario e potente, che cambia la vita a chi lo riceve ma anche a chi lo fa”.

