A Laigueglia un “corso di allenamento per il cervello”

Laigueglia. Dal 3 febbraio prenderà il via a Laigueglia, presso il Centro Ricreativo Comunale “San Matteo”, un nuovo ed interessante corso, aperto a tutti, ed organizzato dalla Pro Loco Laigueglia con il patrocinio ed il supporto del Comune di Laigueglia, della Regione Liguria e di Asl2 Savonese nell’ambito del progetto intitolato “Memory Training”, corso che avrà cadenza settimanale per 9 incontri complessivi della durata di una ora e mezza ciascuna.

Saranno approfondite le tematiche di funzionamento del cervello ed i suoi processi di memorizzazione e di elaborazione, saranno effettuati esercizi individuali e di gruppo per stimolare tutte le funzioni cognitive, saranno presentate le migliori tecniche per incrementare la memoria e le capacità di problem solving e saranno realizzate varie esercitazioni, alcune da fare comodamente a casa tra un incontro e l’altro, con un test iniziale ed uno finale per misurare l’effettivo incremento delle abilità cerebrali.

