Bra schianta Vado e punta dritto alla Serie C, Nisticò: “Chiaro a tutti che vogliamo restare in testa fino alla fine?”

Cinquanta goal fatti. Solo nove subiti. Diciassette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I numeri della stagione del Bra sono esaltanti. E la squadra di Fabio Nisticò non intende di certo fermarsi. Come spesso accade quando l’outsider dura al primo posto, qualche commento del tipo “prima o poi si fermano” oppure “ma vogliono davvero andare in Serie C” esce sempre fuori. Oggi una risposta che più chiara di così non si può: 3 a 0 – che “aggregato” all’andata fa 8 a 0 alla corazzata Vado – maturato in appena 45 minuti.

