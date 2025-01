Centro diurno di Molicciara chiuso da tempo, opposizione chiede spiegazioni al sindaco

I consiglieri comunali di RicominciAMO Castelnuovo e Castelnuovo Civica oggi hanno presentato per conoscere “i motivi della chiusura, perdurante da mesi, del Centro Diurno per patologie autistiche della locale Azienda Sanitaria, situato a Molicciara”. “Una chiusura non giustificata da alcun avviso pubblico e inspiegabile – sottolineano Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli – considerata la recente ristrutturazione completa dell’immobile. Anche se non si tratta di un servizio di diretta competenza comunale, è comunque una struttura sanitaria presente sul nostro territorio ma sopratutto si tratta di un progetto presentato durante la recente campagna elettorale dalla candidata, oggi Sindaca Katia Cecchinelli come un obiettivo voluto ed ottenuto dall’amministrazione comunale. Ora questo Centro Diurno è chiuso, con grave disagio per i numerosi utenti, operatori e famigliari oltre a rappresentare l’ennesima promessa mancata di questa amministrazione, che inaugura in campagna elettorale e chiude poco dopo. Nell’interrogazione – concludono – abbiamo chiesto di conoscere i motivi per cui il Centro Diurno è stato chiuso e cosa intende fare l’amministrazione comunale per ottenere la riapertura degli ambulatori”.

