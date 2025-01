Comunali Genova, al tavolo fra Pd e forze della coalizione entra in gioco la sfida per i municipi

Genova. La giornata più lunga, quella di oggi, per le consultazioni bilaterali del Pd con le forze che potrebbero rientrare nel perimetro della coalizione per le prossime elezioni comunali a Genova. E se, fuori dalla sede del Partito Democratico, proseguono i ragionamenti sui nomi dei candidati, nella stanza degli incontri inizia a prendere forma una discussione nella discussione, quella sulle presidenze dei municipi.

La sfida per palazzo Tursi, d’altronde, viaggia in parallelo con quella per le nove delegazioni e all’interno del centrosinistra cresce il desiderio di arrivare quanto prima, e comunque entro metà gennaio, ad avere non solo i nomi del candidato sindaco ma anche quelli dei candidati presidenti di municipio. Tra i primi a far presente l’importanza di “uscire” con una proposta elettorale completa era stato, attraverso la chat Vasta, Claudio Burlando, ma la stessa idea sarebbe emersa anche nel corso degli incontri di questi giorni.

