Dal dominio degli anni Duemila ai gol di Telesio nei derby contro Orrico: lo Spezia torna a Carrara per scrivere altre pagine di storia

Sono passati oltre tredici anni dall’ultima volta. Quel 23 ottobre 2011 che si era aperto con il cuore sanguinante per la scomparsa di Marco Simoncelli a Sepang è l’ultima X sul calendario che ricorda Carrarese-Spezia. Era la Serie C di Michele Serena e dello Spezia del Triplete, vittima degli apuani dell’ex Stefano Sottili, passati al ‘Dei Marmi’ in rimonta, con due calci di rigore. Dopo il derby di andata, stravinto dallo Spezia di Luca D’Angelo per 4-2 al Picco, le Aquile ritrovano una sfida che alla città manca da oltre un decennio e che la storia ha raccontato essere più di una partita per le due città.

La rivalità anni ’80, dalla tripletta di Telesio ai derby contro Orrico

Una trentina di chilometri a dividere una rivalità diversa tra le altre e che negli anni Ottanta raggiunge picchi indimenticabili. Anche chi ancora non c’era ricorda quel 19 ottobre 1986, il derby della tripletta di Andrea Telesio nella vittoria per 4-2 dello Spezia di Gian Piero Ventura, poi sostituito durante la stagione da Sergio Carpanesi. Un colpo su colpo guidato dal bomber, in grado di sfatare la maledizione delle vittorie esterne dello Spezia in C1. Un tris, diventato poi poker grazie alla rete di Ascagni, che contribuì alla retrocessione a fine anno degli apuani, tornati poi in C un anno dopo e ritrovati avversari dello Spezia addirittura da primi in classifica, dopo un inizio sprint in campionato. Lo Spezia, nel 1988, non era invece partito bene e quel derby, arcigno e scomodo per entrambe, venne deciso da un gol lampo di Oscar Tacchi, che sbloccò la partita diventata poi una prova di resistenza (con successo) sotto le sfuriate dei carrarini. Gli anni 80 eleggono anche un “nemico” negli spezzini, il massese Corrado Orrico, per anni alla guida della Carrarese e sempre avversario ostico allo Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com