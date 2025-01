D’Angelo a caccia di conferme per la coppia-gol: a Carrara grande chance per Soleri?

“Sicuramente cercheremo di individuare quella che può essere la coppia più funzionale”. Qualcosa sta cambiando in casa Spezia e ad annunciarlo era stato proprio Luca D’Angelo, prima della partita contro la Juve Stabia. Il girone d’andata delle Aquile è stato contraddistinto da molti cambi nella coppia d’attacco, che solo sul finale dell’anno aveva identificato Pio Esposito nell’insostituibile, con il partner che, però, è spesso cambiato da una partita all’altra. A volte Colak, meno spesso Falcinelli, poi Soleri e Di Serio, specialmente in trasferta, si erano alternati al 9 delle Aquile, con buoni risultati di alchimia ma numeri balbettanti in fase di realizzazione.

Un trend che Luca D’Angelo vorrebbe cambiare. “Per un attaccante la continuità conta parecchio, a volte entrano per una partita e poi escono: non è semplice”, aveva detto qualche giorno fa, anticipando come nel girone di ritorno qualcosa sarebbe cambiato anche a livello di scelte. L’allenatore sta cercando di individuare quella che sarà la coppia ‘titolare’ dello Spezia del girone di ritorno, che certamente non potrà prescindere da Pio Esposito, il cui rigore sbagliato contro la Juve Stabia non ha minimamente scalfito la sua straordinaria stagione da trascinatore della squadra. Ma chi sarà il suo partner?

