Genova. Almeno 2 km di coda nel pomeriggio sull’autostrada A12, tra i caselli di Genova Nervi e Genova Est a causa di un veicolo in fiamme.

E’ successo questo pomeriggio al km 500. A prendere fuoco per cause da accertare è stato un furgone. Il mezzo avrebbe avuto un problema al motore. Non si registrano feriti. L’autista del mezzo è sceso prima che il furgone prendesse fuoco

