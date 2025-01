Il comandante, la moglie primo ufficiale e il cuoco: da 41 anni anche le vittime spezzine attendono che si squarci il silenzio sulla scomparsa della Tito Campanella

Il comandante Luigi Specchi, 36 anni, residente a Viareggio ma originario della Spezia, la moglie Alga Soligo, 32 anni, primo ufficiale di bordo e prima donna italiana imbarcata come ufficiale di coperta su una motonave della Marina mercantile italiana, e il cuoco Silvano Alicante, 53 anni, di Ameglia. Ci sono anche i loro e le loro storie tra quelli delle 24 vittime della tragedia della nave portarinfuse savonese Tito Campanella, affondata il 14 gennaio del 1984 nel Golfo di Biscaglia.

Non vennero recuperati né rottami del mercantile, né i corpi dei componenti dell’equipaggio, e l’allarme venne diffuso solo otto giorni dopo. A distanza di 41 anni resta ancora avvolto nel mistero il destino dei nove liguri e degli altri marittimi (siciliani, sardi, pugliesi e campani) che vennero inspiegabilmente inghiottiti dal mare.

Il ricordo e la battaglia per la ricerca di verità e di giustizia per le vittime di questa tragedia continuano in seguito a indagini e processi che si sono conclusi con una sentenza di proscioglimento degli imputati in appello. Lo scorso anno, in occasione del 40° anniversario dalla scomparsa della nave, erano stati organizzati a gennaio e aprile due eventi in ricordo della tragedia con l’annuncio che entro il 2025 sarebbe stata posta una lapide davanti alla Torretta con i nomi delle vittime e il progetto di un docufilm.

I lavori del docufilm inizieranno presto, mentre sabato 18 gennaio alle 11, Savona, ci sarà l’inaugurazione della piastrella commemorativa presso Largo Marinai d’Italia (accanto al monumento “Ai caduti del mare”, sotto alla Torretta) alla presenza dei parenti dei marittimi della Tito Campanella, delle autorità dei Comuni di Savona, Celle Ligure e Albissola Marina, delle rappresentanze delle sezioni di Savona dell’Associazione Marinai d’Italia (Anmi) e dei Guardia Marina Nazionale, dei sindacati e di tutti quanti vorranno essere presenti nel ricordo e nella testimonianza di una tragedia ancora senza verità e giustizia.

